Bergamonews.it - “Settimane della cultura”: nell’anno del Giubileo al centro la speranza

Lesono pronte a tornare, con una terza edizione speciale, ricca di stimoli e spunti di riflessione. Anno dopo anno, stanno divenendo un appuntamento capace di valorizzare la creatività delle Comunità, la voglia di mettersi in gioco, la preziosa rete di persone che anima il territorioDiocesi.IL TEMA – Le, su iniziativa degli Uffici pastorali e degli IstitutiliDiocesi di Bergamo, si terranno da mercoledì 5 marzo fino a sabato 5 aprile. Il titolo scelto per questa terza edizione è: “è un attender certo (Dante, Paradiso, XXV, 67). Cammini di bellezza e perdono”.giubilare 2025, intitolato “Pellegrini di”, lepunteranno ad attualizzare il bisogno profondo didi cui il mondo in cui viviamo ha urgente bisogno.