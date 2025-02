Modenatoday.it - Settimana di controlli sui monopattini, un conducente su tre era senza casco

Leggi su Modenatoday.it

Dei 35elettrici fermati dalla Polizia locale in centro storico durante isvolti la scorsa, un terzo non erano in regola con i dispositivi previsti dalla legge. Le infrazioni rilevate sono per lo più riconducibili all’omesso uso del, un dispositivo di.