.com - Settembre live all’Auditorium Parco della Musica di Roma, i biglietti

Leggi su .com

Il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025sarà in tour, prima datadiIl giovane cantautoreha messo d’accordo pubblico e critica vincendo la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025 con Vertebre (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music). Un brano intenso e personale che parlavulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni «Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età». Scritto da Andrea, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello. Vertebre ha oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali.Sono stati annunciati i suoi primi concerti: l’8 marzodi, l’11 aprile alla Casadi Napoli e il 19 maggio ai Magazzini Generali di Milano.