Sport.quotidiano.net - Serie D. Ora la Civitanovese avrà un Visciano in più

Leggi su Sport.quotidiano.net

Allenarsi sul sintetico, giocare sull’erba. Questa l’anomalia a cui è costretta lanella settimana che precede la sfida interna alla Vigor Senigallia. La squadra di Stefano Senigagliesi si sta allenando al "Don Silvestro Contigiani", impianto con terreno sintetico sito nel rione Risorgimento e casa della squadra di quartiere "United Civitanova". In questo rettangolo di gioco, la formazione rivierasca lavora da oltre un anno e mezzo, ma di norma questo avviene alla vigilia di una partita in trasferta dove il campo ospitante è in sintetico. Quando invece la partita si tiene tra le mura amiche, come nel caso di domenica, lo staff tecnico opta per un allenamento al Polisportivo, per abituare i ragazzi alle condizioni del proprio campo. Stavolta non è possibile: complici le piogge di questi giorni, il campo è troppo pesante e quindi lavorarci sopra sarebbe un rischio per la condizione fisica.