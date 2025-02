Baritoday.it - Serie D, Gravina-Nardò: arriva il divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Leggi su Baritoday.it

ildiper iin vista della gara, in programma domenica 2 marzo allo stadio Vicino e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato diD, girone H (ore 15:00).Il Prefetto di Bari ha infatti disposto ildella vendita dei.