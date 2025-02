Ilfattoquotidiano.it - Serie C, la farsa è servita e nessuno si assume le responsabilità. Gravina: “La riforma andava fatta ieri”. Ma “ieri” c’era sempre lui

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una squadra, il Taranto, che viene esclusa, anzi no, per ora non gioca poi si vedrà. L’altra, la Turris, che rischia di fare la stessa fine. Calciatori senza stipendio, penalizzazioni à gogo, classifiche infarcite di asterischi che cambieranno in base a quali e quante squadre saranno escluse. LaC è semplicemente un campionato falsato. E i dirigenti che ne sono responsabili, dalla FederCalcio alla Lega Pro, dovrebbero vergognarsene.La vicenda più eclatante è quella del Taranto, che avevamo già raccontato nelle scorse settimane: una società in crisi ancora prima che iniziasse la stagione, che in una competizione seria non avrebbe dovuto proprio partecipare. Adesso la vicenda sembra volgere al termine, dopo che la Procura federale ha notificato la chiusura delle indagini a seguito della scadenza del mese di febbraio: se fosse confermato il mancato pagamento, il secondo di fila, sarebbe inevitabile la radiazione.