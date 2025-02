Sport.quotidiano.net - Serie B. Brescia, altro ribaltone. Mastropasqua è il dg

Leggi su Sport.quotidiano.net

La delusione per il pareggio col Sudtirol da una parte, la trasferta da brividi in quel di Palermo all’orizzonte. Ed una classifica che preoccupa, aspettando i gol degli attaccanti. Ildelude (dieci gare interne senza vittorie è un dato negativo che entra nella storia del club), in città aumenta il malumore, la tifoseria contesta pesantemente la proprietà. Ad alimentare il caos anche le vicissitudini societarie: dopo le dimissioni inizialmente respinte) del direttore generale Luigi Micheli, il consiglio di amministrazione straordinario convocato da Massimo Cellino si è concluso dopo una riunione durata circa tre ore con la definitiva uscita di scena dell’ormai ex dg e amministrativo del. Pesano le divergenze di vedute sulla gestione del club. L’addio di Micheli ha portato all’ennesimodi Cellino, con una soluzione interna: la carica di direttore generale è stata affidata a Andrea