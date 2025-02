Digital-news.it - Serie A Recupero, STASERA Bologna - Milan: diretta TV esclusiva DAZN (Sky e TivùSat canale 214)

, scontro diretto per l’Europa questa sera al Dall’Ara (tv). Le due squadre, appaiate a quota 41 punti al settimo posto, recuperano la partita rinviata a fine ottobre a causa del maltempo. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta con il Parma che ha interrotto una striscia di imbattibilità di sette partite, vogliono tornare alla vittoria per staccare i rossoneri, superare la Fiorentina e avvicinarsi alla Lazio e alla Juventus. Stesso obiettivo per la squadra di Conceicao, sconfitta dal Torino nell’ultimo turno ma determinata a ottenere i tre punti per rilanciare le proprie ambizioni Champions.A partire dalla stagione 2016/17, ilè imbattuto da 17 gare consecutive contro ilinA (13V, 4N): l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (1-0 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini).