Sport.quotidiano.net - SERIE A GOLD maschile. Cingoli è più cinica. Camerano piange

2825 MACAGI : Jaziri, D’Agostino, D’Benedetto 2, Ciattaglia 5, Naghavialhosseini 3, Mangoni 5, Somma 1, Bordoni, Latini, Strappini 5, Renaud 3, Compagnucci, Gigli, Coppola, Albanesi, Makhlouf 4. All. Palazzi PALLAMANO: Anzaldo, Rossi, Carloni A., Laera 5, Ballerini 4, Marinelli G., Dello Vicario Giacinti 2, Gambini, Antonelli, Jdidi, Coppari, Boschetto 2, Cirilli 7, Vilarò 3, Carloni N., Belardinelli 2. All. Tedesco Arbitri: Dionisi – Maccarone. Anon riesce il bis controdopo il successo nella partita di andata. Stavolta è la formazione maceratese a prendersi i due punti al termine di una sfida di ritorno vibrante e combattuta, un derby nel vero senso della parola come lo era stato anche a ottobre. I ragazzi di coach Beppe Tedesco chiudono il primo tempo con il minimo vantaggio, ma non riescono a mantenerlo poi nella seconda frazione.