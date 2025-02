Sport.quotidiano.net - Serie A, date e orari tv della 30° giornata e delle semifinali di Coppa Italia

Milano, 27 febbraio 2025 - In attesa di scoprire quale sarà la classifica diA fra circa un mese, sono stati comunicatie programmazione televisiva30°del massimo campionato, che andrà in scena in occasione dell’ultimo fine settimana di marzo. Il turno in questione prenderà il via sabato 29 marzo con due sfide fissate alle 15: Como-Empoli e Venezia-Bologna. Juventus e Genoa si affrontano alle 18, qualche ora prima rispetto a Lecce-Roma, in calendario alle 20:45. Domenica all’ora di pranzo ecco la sfida tra Cagliari e Monza, mentre Fiorentina-Atalanta e Inter-Udinese si svolgeranno rispettivamente alle 15 e alle 18. Occhi puntati, invece su Napoli-Milan con calcio d’inizio alle 20.45. Il 30° turno di campionato si concluderà lunedì 31 marzo con le ultime due partite: Hellas Verona-Parma alle 18:30 e Lazio-Torino alle 20:45.