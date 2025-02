Inter-news.it - Serie A, calendario 30ª giornata: data e ora di Inter-Udinese

Il calendario della trentesima giornata di Serie A, prima dopo la sosta per le nazionali di marzo, doveva essere comunicato venerdì scorso assieme alle precedenti tre. È invece appena uscito: ecco la Serie A – 30ª giornata:
Como-Empoli sabato 29 marzo ore 15
Venezia-Bologna sabato 29 marzo ore 15
Juventus-Genoa sabato 29 marzo ore 18
Lecce-Roma sabato 29 marzo ore 20.45
Cagliari-Monza domenica 30 marzo ore 12.30
Fiorentina-Atalanta domenica 30 marzo ore 15
Inter-Udinese domenica 30 marzo ore 18
Napoli-Milan domenica 30 marzo ore 20.45
Verona-Parma lunedì 31 marzo ore 18.30
Lazio-Torino lunedì 31 marzo ore 20.45