Spazionapoli.it - Serie A, anticipi e posticipi della 30a giornata: fissato il big match per il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

La stagione sta entrando nella sua fase cruciale. Intanto, la LegaA ha svelato glie i30esimadiA. Ilprosegue la propria corsa verso lo Scudetto anche se la missione resta molto complessa. Gli uomini di Antonio Conte sono a conoscenza delle difficoltà, ma non smetteranno di provarci fino alla fine. Il bigin programma sabato contro l’Inter sarà solo uno dei tanti “test”. Infatti, la LegaA ha svelato la data di un’altra delicatissima partita che andrà in scena sempre al Maradona.-Milan al Maradona: data e ora delLa stagione delsi avvisa verso un punto cruciale. Gli azzurri, dopo i numerosi passi falsi commessi nel mese di febbraio, hanno l’obbligo di reagire per continuare a lottare con l’Inter. Il duello a distanza proseguirà anche dopo il bigche si giocherà sabato al Maradona.