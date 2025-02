Digital-news.it - Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 27a alla 30a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.LaA Enilive entra nel momento cruciale della stagione con tante sfide da non perdere tra lotta Scudetto, Europa e salvezza. Giovedì 27 febbraio alle 20.45, infine, si giocherà il recupero di Bologna-Milan (9ª). Nella stessa settimana (mercoledì 26 febbraio) la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus ed Empoli è prevista alle 21.00. Il giorno prima,stessa ora, si giocherà invece l’altro quarto di finale tra Inter e Lazio.Occhi puntati su Napoli-Inter, che si giocherà sabato 1 marzo alle 18.00, qualche ora dopo Atalanta-Venezia, inalle 15.00, mentre Udinese-Parma chiuderà il programma del sabato alle 20.45. La 27ª, che comincerà venerdì 28 febbraio con Fiorentina-Lecce, proporrà anche un interessantissimo Milan-Lazio, domenica alle.