Sergio di Jugoslavia premia i napoletani che danno lustro alle tradizioni cittadine

Si svolge giovedì 6 marzo al Circolo Savoia la 29esima edizione del Premio "Tutore del Patrimonio e delle Tradizioni Napoletane" organizzato dall'Associazione Internazionale Regina Elena Odv. "L'obiettivo – si legge in una nota – è proporre, realizzare e divulgare iniziative ed eventi che valorizzino il territorio, la sua cultura e la sua memoria, anche con attenzione ai valori della pace, della legalità e della solidarietà. L'ambito riconoscimento sarà consegnato a personalità che si sono distinte in ambito culturale, artistico, teatrale, cinematografico, musicale e imprenditoriale e che portano in alto il nome di Napoli e la sua cultura in Italia e nel mondo".