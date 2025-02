Tarantinitime.it - Sequestrata droga e segnalati 31 responsabili

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni i Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli anti, svolti con l’ausilio delle unità cinofile in dotazione al Reparto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani. Grazie all’infallibile “fiuto” dei pastori tedeschi “BASCO” e “BESSY” i Finanzieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti occultate all’interno di borse e negli indumenti personali dei detentori, oppure nascoste in doppi fondi appositamente ricavati nei portabagagli delle autovetture nella loro disponibilità.