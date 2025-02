Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, lo sciopero dei magistrati tocca l’80% di adesioni: assemblee piene in tutta Italia. “Con la riforma pm condizionabili”

Chi sperava in uno show minoritario, un raduno di attivisti anti-governo, è rimasto deluso: locontro ladelleha unito la stragrande maggioranza di giudici e pm. La protesta lanciata dall’Associazione nazionaleha sfioratodia livello nazionale, con punte al Nord (90% a Milano, 86% a Torino) e una partecipazione quasi totale nelle Procure: un risultato ottimo per gli organizzatori, paragonabile a quelli delle mobilitazioni ai “tempi d’oro” del berlusconismo, e comunque molto migliore del deludente 48% registrato all’ultima astensione dalle udienze, proclamata nel 2022 contro laCartabia. Quel flop – lo spauracchio della vigilia – non è stato ripetuto e la soglia psicologica del 70% di scioperanti, il minimo per poter parlare di un successo, è stata ampiamente superata.