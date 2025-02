Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, l’apertura (di facciata) del governo nel giorno dello sciopero: “Pronti a modifiche su quote rosa e sorteggio dei Csm”

Proprio nelin cui i magistrati scioperano con successo contro ladelle, dalarriva un’inedita apertura al dialogo con le toghe. E addirittura una disponibilità a modificare il testo della riforma costituzionale, attualmente in discussione al Senato dopo l’ok in prima lettura alla Camera. La virata è affidata a una velina diffusa alle agenzie al termine di un vertice a palazzo Chigi, a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il Guardasigilli Carlo Nordio, oltre ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. Si tratta, per la verità, di un passo avanti di portata minima, che non riguarda ladellein senso stretto, ma l’elezione dei due futuri Consigli superiori della magistratura (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri): l’esecutivo fa trapelare la possibilità di cambiare il metodo deldei togati, da “secco” a “temperato” (cioè un’estrazione di unadi candidati su cui poi i magistrati dovranno votare) e di prevederedi genere.