Abruzzo24ore.tv - Senza patente, fermato: scoperta shock della polizia a L'Aquila

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'- Durante un controllo di routine, ladi Stato di L'ha arrestato un cittadino albanese per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, trovando 270 grammi di cocaina nascosti in un B&B locale. Nella serata del 22 febbraio 2025, durante un normale pattugliamento, gli agenti hannoun veicolo guidato da un uomo di origine albanese, noto per precedenti infrazioni. Nei giorni precedenti, la suaera stata ritirata a seguito di un incidente stradale in cui era risultato positivo alla cocaina. Durante l'ispezione del veicolo, gli agenti hanno trovato un bilancino digitale con tracce di polvere bianca, presumibilmente cocaina, e una somma di denaro in contanti. Inoltre, l'uomo possedeva la chiave di una stanza in un B&Bcittà. La successiva perquisizionecamera ha portato al sequestro di 270 grammi di cocaina, ulteriori somme di denaro, diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamentodroga.