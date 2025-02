Ilrestodelcarlino.it - Sempre più donne vittime: in 73 al centro antiviolenza

In pochi anni è diventato un rifugio sicuro per tantedi violenza. E, purtroppo, il numero delleche si rivolge alMarielle di Santarcangelo continua ad aumentare. Nel 2024 i casi trattati dal, gestito dall’associazione riminese ’Rompi il silenzio’, sono stati 73, il 30 per cento in più rispetto al 2023. Delleche hanno chiesto aiuto, 6 sono state accolte in case rifugio per garantire loro la massima protezione. La maggior parte delleaiutate daldi Santarcangelo ha tra i 30 e i 59 anni. Quella psicologica è la forma di violenza più frequente. Sono state 55 leche hanno denunciato violenze psicologiche. Alle quali si aggiungono spesso violenze fisiche, denunciate da 40, economiche (in 29 casi) e sessuali (13).