Fanpage.it - “Sei incinta? Dimettiti”, dopo le polemiche lascia la consigliera FdI di Treviglio: “Torno a lavorare e fare la mamma”

Silvia Colombo ha deciso di dimettersi da capogruppo FdI a(Bergamo) e dacomunale. La decisione è stata presa in seguito allescaturite dal suo intervento in aula del 25 febbraio in cui parlava del fatto che “nella vita ci sono delle priorità” e in caso di “nascita di un figlio o malattia, a quel punto bisogna dimettersi”.