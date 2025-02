Laprimapagina.it - Sebba: tra sport e musica, la libertà di esprimersi a 360 gradi

Leggi su Laprimapagina.it

Campione sul campo e artista sul palco, Sebastiano Paterniti, in arte, è un talento poliedrico che riesce a fondere due mondi apparentemente opposti: loe la. Portiere della Nazionale Italiana di Beach Soccer con oltre 50 presenze, ha collezionato successi straordinari, tra cui il titolo di campione d’Europa 2023, il titolo mondiale per club con il Napoli e l’argento olimpico a Cracovia. Parallelamente, ha sempre coltivato la passione per la, dapprima esibendosi con diverse band, poi intraprendendo la carriera da solista e facendosi notare in concorsi nazionali.Con il nuovo singolo Libero,racconta il bisogno di evasione e il peso dei ricordi, in un brano che fonde intensità emotiva e sonorità avvolgenti. In questa intervista ci svela il suo mondo, il suo equilibrio tra disciplina e creatività, e i prossimi passi della sua carriera artistica.