Tg24.sky.it - “Se una donna è incinta si dimetta”, lascia la consigliera di FdI al centro della polemica

Ha annunciato le proprie dimissioni Silvia Colombo, lae capogruppo di Fratelli d'Italia a Treviglio, in provincia di Bergamo, finita aldelle polemiche per una frase pronunciata in Consiglio comunale secondo la quale unadovrebbe dimettersi dalla propria carica. Le dimissioni di Colombo, in seguito alla bufera esplosa per il video diventato virale sui social, arrivano inanche con il partito: "Hanno affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza". "Fare politica - ha aggiunto laannunciando la propria scelta - non può essere un bieco gioco di potere, fatto di attacchi personali, opportunismi e promesse vuote. Per questo ho deciso di dimettermi e tornare a lavorare e a fare la mamma".