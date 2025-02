Feedpress.me - "Se sei incinta dimettiti", lascia la consigliera di Fratelli d'Italia di Treviglio dopo la bufera innescatasi con la collega del Pd. "Torno a fare la mamma"

Annuncia le proprie dimissioni Silvia Colombo , lae capogruppo did'(Bergamo) al centro delle polemiche per aver pronunciato in Consiglio comunale, l'altra sera, una frase che metteva in connessione le consigliere incinte con la possibilità di dimettersi dall'aula . Le dimissioni arrivano in polemica anche con il partito: "Hanno affrontato questamediatica.