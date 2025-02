Ultimouomo.com - Se la Juventus è questa, c'è poco da salvare

La domanda che ormai ciclicamente si fanno i tifosi dellaè: sono i calciatori? Gli allenatori? La dirigenza? Il club bianconero è quello che ha speso di più sul mercato in Italia negli ultimi anni, quello che ha pagato gli stipendi più alti, eppure lo sforzo degli investimenti non riesce quasi mai a vedersi in campo, dove la squadra vivacchia in una sorta di mediocrità da cui ogni tanto si risveglia (vedi ad esempio la partita con l’Inter) per poi però ogni tanto scivolare nell’imbarazzo, come col PSV o ieri sera. Se si può perdere - o pareggiare e perdere ai rigori - ogni partita, e bisogna dare i meriti all’Empoli per come ha giocato, la pochezza tecnica e mentale delladi ieri è inspiegabile. Thiago Motta ai microfoni ha parlato di vergogna: «Mi vergogno molto per stasera, anche di me perché non sono riuscito a trasmettere ai miei giocatori l'importanza della partita .