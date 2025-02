Ilfattoquotidiano.it - Se Dio è morto, non rimpiazzarlo con Hermès!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oggi è quanto mai importante la disambiguazione delle notizie per non perdere di vista il cosiddetto the matter. Nell’ondata di pubblico biasimo che si è riversata su una rappresentante del governo si è gridato alla lesa maestà perché tale personaggio osava comprare e regalare (oibò!) false borse. Dando per scontato il valore indiscutibile di tali oggetti posti, in un’immaginaria scala di valori, un gradino appena sotto al Cristo trasfigurato di Raffaello.Questa scala si potrebbe definire l’Himalaya del benessere economico. Oggetti atti a certificare l’appartenenza ad un gruppo ben definito di acquirenti, il cui portafoglio può permettersi di adire a tale empireo. Tutto questo evoca figure quali la moglie di un marito ricco, l’amante con un partner dovizioso, l’essere un professionista più o meno arrivato.