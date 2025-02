Tuttivip.it - “Se devi uscire tu…”. Grande Fratello, Jessica parla un po’ troppo e fa venire fuori cose su chi se ne va

Leggi su Tuttivip.it

Nelle ultime ore, la polemica sui televoti delè esplosa con ancora più forza. Dopo la vittoria diMorlacchi su Helena Prestes nel duello che ha decretato la prima finalista donna, alcuni fan del programma hanno iniziato are di irregolarità. Secondo molti, i risultati del voto sarebbero in qualche modo controllati, sollevando dubbi sull’effettiva correttezza delle eliminazioni.Ma il dibattito non si è fermato qui: un’altra accusa riguarda l’eccessiva influenza esercitata dai fandom, che secondo alcuni manipolerebbero le dinamiche del reality show a suon di voti strategici e campagne social. Come se non bastasse, a gettare benzina sul fuoco è stata proprio, con una frase che ha subito fatto il giro del web.Durante una conversazione in giardino con Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Mattia Fumagalli, la cantante ha lasciato intendere che le eliminazioni non sarebbero del tutto casuali, anzi, sarebbero decise a tavolino dalla produzione.