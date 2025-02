Ilrestodelcarlino.it - Scuole senza rete ultraveloce . In città 19 sono sconnesse . Castaldini (FI): "Penalizzante"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Enrico AgnessiNon solo i problemi, ormai noti ma non per questo meno gravi, sul fronte dell’edilizia e del riscaldamento. Troppe, trae circondario, nonancora connesse a Internet. A Imola, in particolare, su 59 istituti presenti, 19 risultano da collegare allafino a un gigabit al secondo. Tanto lavoro da fare anche negli altri nove comuni del territorio, dove bisogna intervenire a Casalfiumanese (una scuola da connettere), Castel del Rio (2), Castel Guelfo, Castel San Pietro (4), Dozza (2),Medicina (4) e Mordano (1). Insomma, serve un’accelerazione dalla Vallata del Santerno alla Bassa imolese, passando per la. Nel 2020, il ministero dello Sviluppo economico aveva istituito il ‘Piano scuola’, costituendo un fondo ad hoc, proprio per garantire la messa a disposizione di connettività fino a un gigabit al secondo favore di tutte lepubbliche del Paese.