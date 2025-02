Ilrestodelcarlino.it - "Scuole rifatte e nuovi lampioni". L’ex assessore replica al sindaco

"L’elenco di lavori e migliorie dichiarati dalLuca Vignoli sono stati fatti con decisioni e risorse stanziate dall’amministrazione comunale della sindaca Belinda Gottardi". A parlare è Paolo Gurgone, excomunale e capogruppo in consiglio comunale della lista civica di opposizione ‘Bene in comune’ chealle parole del primo cittadino di Castel Maggiore per quanto riguarda i lavori pubblici e la cura del territorio. Vignoli qualche tempo fa aveva dichiarato di aver ereditato dalla precedente amministrazione un problema riguardo la qualità della manutenzione e la cura della città. "Gli edifici scolastici – continua Gurgone – sono stati oggetto di una programmazione di manutenzione straordinaria col rifacimento e la messa in sicurezza di impianti e strutture di quasi tutte ledel territorio comunale, molte realizzate altre già in programmazione come si può leggere dai documenti.