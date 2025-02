Agi.it - Scuola usa la parola bambin* con asterisco, è polemica a Napoli

AGI - Scoppia laall'Istituto Comprensivo A.S. Novaro-Cavour di, dove una comunicazione ufficiale destinata alle famiglie ha sostituito la'bambini' con '', introducendo l'in un contesto scolastico istituzionale. Una scelta che ha suscitato indignazione, spingendo l'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'associazione Noiconsumatori, a intervenire chiedendo un'ispezione ministeriale e chiarimenti immediati. "È stato superato ogni limite - attacca Pisani - lanon può trasformarsi in un laboratorio ideologico senza il consenso delle famiglie. Questa ossessione per il gender non può stravolgere la lingua italiana nè tantomeno creare confusione nei bambini. È inaccettabile che la politica e le ideologie entrino così prepotentemente nell'educazione scolastica".