Scuola e sport sul Titano. Accordo tra superiori e Fsgc. Gli studenti scendono in campo

Locontinua a entrare in classe a San Marino. Dove prosegue la collaborazione tra la Federcalcio e lasecondaria superiore in merito agli stage formativi rivolti aglidelle classi IV e V del liceo linguistico della Repubblica di San Marino. "Ai giovani alunni – spiegano dalla Federazione sammarinese giuoco calcio – saranno proposte esperienze dirette, al seguito delle Nazionali di calcio straniere e delle delegazioniive internazionali, con la possibilità di toccare con mano l’attività di interpreti e traduttori in diverse aree attinenti all’organizzazioneiva". Tanto in territorio sammarinese quanto all’estero, "glipotranno addentarsi – riferiscono – nelle fasi operative di eventi internazionali, meeting, incontri e funzioni istituzionali. Il tutto prospettando a prossimi maturandi del liceo linguistico percorsi alternativi per lo studio delle lingue straniere, potenziandone l’aspetto pratico nonché sviluppandone le conoscenze lessicali".