Scuola | dall’Itis Meucci alla Motor Valley Gli studenti fiorentini verso la finale di F1 in Schools

Firenze, 27 febbraio 2025 - Hanno progettato e costruito insieme una macchina di Formula Uno in miniatura, ad aria compressa. Non solo. Hanno anche cercato sponsor e curato la comunicazione social. Piccoli grandi ingegneri crescono all’Itis, dove si proiettano gliil futuro anche attraappassionanti gare, come quella che vede il team delin corsaladi F1 in. Glidi vari indirizzi del triennio che hanno partecipatosfida hanno conseguito la qualifica per laregionale a Pistoia, all’Its Prime Tech Academy. E adesso, il passaggio di turno di entrambe le squadre dell’istituto di Soffiano, composte ognuna da sei alunni, apre la strada ad una nuova emozionante sfida: entrare nellanazionale che si svolgerà a giugno nella culla della Formula Uno, ladell’Emilia Romagna.