Ilgiorno.it - Scoprirono a Como un tesoro romano da 9 milioni di euro, ma il ministero non paga la ricompensa

– Unper tutti tranne per i suoi scopritori quello di ritrovato ail 5 settembre del 2018, durante i lavori di ristrutturazione dell’ex Teatro Cressoni: più di mille monete d’oro risalenti all’epoca romana, tre anelli, una pepita e un lingottino dello stesso materiale. Un valore stimato sul mercato di oltre 9di. probabilmente ben più alto per gli appassionati di numismatica visto che ilera composto da monete degli imperatori Onorio, Valentiniano III, Leone Primo, Artemio e Lidio Severo, pezzi molto rari coniati quanto l’Imperod’Occidente era in piena decadenza e si stava rapidamente avvicinando al suo crollo. "Per me questo è un caso più che eccezionale, è epocale, uno di quelli che segna il percorso della storia – aveva dichiarato l’allora ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’eccezionale ritrovamento – è un messaggio che ci arriva dai nostri antenati”.