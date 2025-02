Screenworld.it - Scoppia il caso di Iginio Massari e le frappe a un prezzo folle (ma andranno a ruba)

Leggi su Screenworld.it

Le chiacchiere di Carnevale firmate dal celebre pasticcieresono al centro di un’accesa polemica. Il motivo? Ilda capogiro di 100 euro al kg. Un aumento del 25% rispetto agli 80 euro dello scorso anno, che ha suscitato indignazione e acceso il dibattito sulla trasformazione del cibo in un vero e proprio status symbol. A difendere il costo elevato vi è la firma di un marchio d’élite, ma le critiche non si sono fatte attendere, con esperti del settore che puntano il dito sulla mancanza di un valore gastronomico realmente giustificato.ha introdotto questa variante di(o chiacchiere, bugie e cenci, a seconda delle regioni italiane) in alcuni dei suoi punti vendita nelle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Firenze e Roma. Le sue chiacchiere si differenziano da quelle comuni per l’uso della farina Manitoba, una farina con un’elevata forza che conferisce maggiore elasticità all’impasto.