Abruzzo24ore.tv - Scoperto traffico di droga: 56enne nasconde 20 kg di marijuana nel sottotetto

Pescara - Un arresto clamoroso a Cepagatti: ildeteneva 20 kg didestinati al mercato illegale, con un guadagno stimato di oltre 100mila euro. Un operazione della Stazione Carabinieri di Cepagatti ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni, residente a Spoltore, ma originario di Cortino, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine, iniziata a gennaio a seguito di alcuni episodi sospetti, ha portato alla scoperta di 20 kg dinascosti neldella sua abitazione. La, suddivisa in diversi sacchi, era pronta per essere distribuita, con un valore di mercato stimato in oltre 100.000 euro. I Carabinieri hanno condotto un’accurata attività investigativa che ha preso il via dopo il ritrovamento di piccole quantità di sostanza stupefacente in possesso dell'uomo.