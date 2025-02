Bergamonews.it - Scoperto giro di evasione fiscale da oltre 250 milioni, società legate all’ndrangheta anche in Bergamasca

Ci sonoedili operanti nellaal centro dell’indagine della Procura di Brescia su undi fatture false per250di euro. Sei persone sono state arrestate nel Bresciano: avrebbero sequestrato un imprenditore, sottraendogli beni per1,5di euro.I reati sono emersi in un’operazione internazionale nata nel dicembre 2021. Come spiegato in una notta diffusa giovedì 27 febbraio, le indagini hanno svelato un collaudato sistema dialimentato da operazioni inesistenti: per questo motivo sarebbero state create imprese edili ad hoc, operative nelle province di Brescia, Milano e Bergamo.La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 2di euro e hanel territorio bresciano la presenza di due strutture complementari, di cui una con la partecipazione di persone legata al gruppo ’ndranghetista Piromalli-Molé.