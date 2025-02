Parmatoday.it - Scontro tra una moto e un'auto: centauro grave

Leggi su Parmatoday.it

Incidente a Salsomaggiore, in via Patrioti sullo snodo che porta alla strada provinciale 359. Poco dopo mezzogiorno, per cause ancora in corso d'accertamento, unciclista è stato investito da un’. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale di Fidenza dopo aver riportato ferite giudicate dai.