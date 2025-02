Anteprima24.it - Scontri durante Crotone-Benevento, linea dura del Questore: emessi 5 Daspo per i tifosi calabresi

Tempo di lettura: < 1 minutoIldiPanvino, ha emesso cinque provvedimenti dia carico di altrettanti, in relazione all’incontro di calcio di Lega Prodisputato il 31 ottobre 2024 nello stadio E. Scida.I provvedimenti, emanati sulla scorta del procedimento amministrativo avviato dalla Divisione Polizia Anticrimine, traggono origine allorquando, militari della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina al termine dell’incontro calcistico, intercettavano cinque soggetti, che dopo aver tentato di aggrediredelche transitavano lungo la ss106 all’altezza della fraz. Torre del comune di Melissa a bordo di un minivan in direzione Taranto, venivano sottoposti a controllo a bordo di autovettura. A seguito di perquisizione personale e veicolare, gli interessati venivano trovati in possesso di due passamontagna, una mazza tipo baseball, un bastone in plastica, una sciarpa dell’f.