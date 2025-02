Ilrestodelcarlino.it - Sconti sugli abbonamenti: "Pendolari da sostenere"

Il clima dopo il secondo incontro sulla manovra tariffaria è "abbastanza disteso", come riportano gli attori in campo. Al centro della partita, gli accordi di mobility management e le linee di intervento degli enti bilaterali, che applicano agevolazioni per i dipendenti che si recano al lavoro con un mezzo pubblico. Al momento, le imprese che garantiscono con Tper e Comune agevolazioni per i propri dipendenti come misura di welfare aziendale sono circa 60. Partendo da questa fotografia, "condividiamo degli obiettivi di crescita e delle tappe – ribadisce il segretario della Cgil, Michele Bulgarelli -. Ma per aumentarli servono diversi fattori, come la scelta di individuare nel mobility management, in particolare per le aziende medio-grandi, la via perla mobilità pubblica". Strumento che "potrebbe servire anche per le aziende medio-piccole".