Scompiglio a Storie Italiane su Olly | Famiglia molto potente

Stamani ahanno parlato die del suo rifiuto di andare all’Eurovision Song Contest. In studio la conduttrice Eleonora Daniele e i suoi ospiti (tra cui i Jalisse e Samantha De Grenet) si sono dettidispiaciuti per la decisione presa dal vincitore del Festival di Sanremo 2025. In collegamento è intervenuta Azzurra Della Penna, che con un intervento sacrosanto ha creato. La nota giornalista di Chi ha rivelato cheha unaricca ee che anche per questo può decidere di fermarsi, valutare occasioni e prendersi del tempo più facilmente rispetto ad altri ragazzi.Dopo 5 giorni l’annuncio diche non parteciperà all’#Eurovision, poco fa a #Eleonora Daniele annuncia: “Sembra chenon vada più all’Eurovision”#AscoltiTV #Eurovision2025 #ESC2025 pic.