Scomparso Renzo Comparini, voce dell'Avanti e storica presenza a Miss Toscana

Perignano (Pisa), 27 febbraio 2025 – Per tutti era lo “zio”, un personaggio buono e ben voluto da tutti che si dava un gran da fare nell’attività dell’intrattenimento e del sociale. Ci ha lasciato, mancato all’età di 87 anni. Risiedeva a Lavaiano e nel territorio di Casciana Terme-Lari e in generale nella Valdera lo conoscevano tutti. Ha lavorato per tanti anni come manutentore alla Crastan di Pontedera, aveva una passione per lo spettacolo e qualità di presentatore. Per lungo tempo ha collaborato con il compianto Ugo Matteoli, storico componente dello staff dell’agenzia di spettacolo Vegastar della famiglia Capecchi e di Gerry Stefanelli. E grazie anche a questi personaggi nel 1982 la finale regionale diarrivò nella piazza davanti alle Terme di Casciana che è stata la sua sede per 40 anni.