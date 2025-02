Sciopero toghe Anm | a difesa dei cittadini Governo | pronti a confronto

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 feb. (askanews) – Da Trieste a Palermo, coccarda tricolore in bella vista sulla toga e costituzione in mano, i magistrati hanno incrociato le braccia contro la riforma della giustizia che punta alla separazione delle carriere tra pm e giudici. Lodi oggi dei magistrati – con un’adesione tra 75-80% – “non è stato organizzato contro qualcuno, ma indi una serie di princìpi della Costituzione nei quali crediamo fermamente e crediamo che siano la soluzione migliore, non per i magistrati ma per i”, ha detto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, che ha partecipato alla mobilitazione delledavanti alla Corte di Cassazione a Roma. “È la prima manifestazione importante di un movimento di pensiero nel quale cerchiamo di farci conoscere daiin modo diverso da quello con il quale siamo stati purtroppo fino ad oggi rappresentati”, ha detto ancora.