Sciopero magistrati, protesta delle toghe al Tribunale di Milano

(ITALPRESS) – Oltre un centinaio disi sono ritrovati davanti aldiin occasione delloindetto in tutta Italia dall’Associazione Nazionalecontro la riforma della giustizia. Ihanno innalzato copie della Costituzione della Repubblica, esposto due striscioni con pensieri di Piero Calamandrei e distribuito volantini ai passanti con illustrati gli effetti sulla giustizia in caso di approvazione definitiva della riforma. Per Manuela Andretta, presidente Giunta Esecutiva Centrale dell’ANM, “lo scopo delloodierno è proprio quello di esprimere il pensiero critico della magistratura su questo disegno di riforma costituzionale e quindi andare a evidenziare quelli che secondo noi sono le possibili distorsioni dell’ordinamento giuridico che questa riforma costituzionale, così come è stata disegnata, potrà comportare”.