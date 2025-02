Quotidiano.net - Sciopero magistrati: Parodi difende i principi costituzionali contro i poteri forti

"Non è unoqualcuno ma a difesa di una serie didella Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. E' tutto fuorchè una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesareintervistato da Radio 24 a proposito dellodi oggi dei. Tra le ragioni della protestaha indicato il "rischio concreto" che "il pm possa essere condizionato dai". Oggi invece il pm "è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave", ha aggiunto il presidente dell'Anm.