Tg24.sky.it - Sciopero magistrati, iniziative in tutta Italia. Le toghe sfidano il governo

Leggi su Tg24.sky.it

Da nord a sud ioggi incrociano le braccia per uno"a difesa della Costituzione". Una mobilitazione indetta a dicembre dall'Anm e che, ha spiegato il neosegretario generale Rocco Maruotti, non si limita a essere una giornata di astensione dal lavoro, ma di "incontro con la cittadinanza". Con le coccarde tricolori sullee una copia della Costituzione tra le mani, ispiegheranno ai cittadini le ragioni del loro no alla riforma sulla separazione delle carriere che, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Alla vigilia delloè arrivato il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, parlando al Plenum del Csm che ha eletto Pietro Gaeta nuovo Pg della Cassazione, ha invitato il Consiglio superiore della magistratura a procedere con celerità nell'assunzione delle sue decisioni e a contribuire "alla serenità" nei rapporti tra le istituzioni.