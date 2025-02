Panorama.it - Sciopero magistrati, flashmob e iniziative in tutta Italia

Leggi su Panorama.it

Coccarde tricolori sulle toghe. Da nord a sud. Oggi inandrà in scena lodei. Non si tratta di un’iniziativa “contro qualcuno ma a difesa di alcuni principi della Costituzione in cui fermamente crediamo”. A riferirlo è Cesare Parodi, presidente dell’Anm. L’agitazione, indetta nel mese di dicembre, è un modo per opporsi alla riforma sulla separazione delle carriere. Che dopo l’approvazione alla Camera, è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Parodi, poi, ha tenuto a ribadire un altro punto. La giornata odierna non è un modo per “tutelare dei privilegi” ma un “incontro con la cittadinanza” per spiegare il punto di vista della magistratura. Mentre c'è chi parla di "grido di dolore in difesa dell'assetto democratico". Come ha fatto Franco Cassano, presidente della Corte d'Appello di Bari.