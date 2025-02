Lapresse.it - Sciopero magistrati, flash mob davanti alla Cassazione

(LaPresse) Mobilitazione oggi in tutta Italia dell’Associazione nazionaleper protestare contro il disegno di legge per la riforma costituzionale della giustizia. Loera stato indetto durante l’assemblea straordinaria dello scorso 15 dicembre “a difesa della Costituzione”. “Dai primi dati sull’adesione alloci aspettiamo risultati soddisfacenti”, ha dichiarato il presidente dell’Anm, Cesare Parodi,Corte di. “Abbassare i toni e recuperare un clima più positivo credo sia nell’interesse di tutti”, ha aggiunto Parodi commentando lo scontro in atto col governo. In particolare, della riforma portata avanti dal Guardasigilli Carlo Nordio, l’Anm contesta la cosiddetta separazione delle carriere che prevede una distinzione per le funzioni tra iinquirenti e quelli giudicanti, cioè i giudici che emettono le sentenze, ma anche l’istituzione di un’Alta corte disciplinare, a cui viene attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti deiordinari, sia giudicanti che requirenti.