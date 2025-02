Tg24.sky.it - Sciopero magistrati, Anm: "Adesione vicina all'80%. Difendiamo Costituzione, non casta"

Leggi su Tg24.sky.it

Da nord a sud ihanno oggi incrociato le braccia per uno"a difesa della". Una mobilitazione indetta a dicembre dall'Anm e che, ha spiegato il neosegretario generale Rocco Maruotti, non si è limitata a essere una giornata di astensione dal lavoro, ma di "incontro con la cittadinanza". Con le coccarde tricolori sulle toghe e una copia dellatra le mani, ihanno spiegato ai cittadini le ragioni del loro no alla riforma sulla separazione delle carriere che, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha detto: "Non è unocontro qualcuno ma a difesa di una serie di principi dellain cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini.