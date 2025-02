Anteprima24.it - Sciopero magistrati, a Napoli assemblea e volantinaggio contro separazione carriere

Tempo di lettura: 3 minutiÈ passato da poco mezzogiorno, nella Biblioteca “Tartaglione” del Tribunale di. “Noi scioperiamo.”. La presidente dell’Anm distrettuale di, Cristina Curatoli, elenca i perché dell’astensione odierna dei. In tutta Italia le toghe protestanola riforma Nordio, ladelle. “A difesa della Costituzione” recita lo slogan dell’Associazione nazionale. Iconsiderano a rischio l’autonomia e l’indipendenza, prerogative a tutela dei “più deboli”. Per l’Anm, il ddl costituzionale, approvato in prima lettura alla Camera – servono quattro passaggi – “non risolve il problemi della giustizia italiana”. Anche il procuratore capo Nicola Gratteri, seduto in prima fila, sottolinea che i veri guai “sono altri”.