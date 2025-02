Ilfattoquotidiano.it - Sciopero magistrati a Genova, Travaglio: “Non è una battaglia per la categoria, ma per farci vivere meglio”. Anche Antonio Albanese all’assemblea

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Adesione massiccia oggi aallodella magistratura contro la riforma della Giustizia. In procura l’adesione ha raggiunto il 95%, mentre in tribunale l’80%. “La riforma toglie libertà ai giudici e limita i diritti del cittadino. Il giudice avrà paura dei potenti”, ha dichiarato Domenico Pellegrini, presidente della giunta ligure dell’Associazione nazionale(Anm), aprendo l’assemblea deiinha partecipato, in collegamento,Marco: “Siamo solidali con voi perché non state facendo unaper la vostra, ma per la giustizia. È importante fare incontri pubblici come questo per spiegare come stanno le cose. In questi anni se sono passate certe controriforme è stato proprio perché la gente pensava di assistere a un incontro di boxe in cui non era invitata netra il pubblico, mentre invece era uno dei contendenti, in particolare quello che finiva Ko”.