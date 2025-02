Lapresse.it - Sciopero magistrati a difesa della Costituzione, flash mob davanti alla Cassazione

deiin tutta Italia a. La manifestazione era stata indetta a dicembre dall’Anm. La protesta è stata organizzata per dire noriformaGiustizia, proposta dal ministro Carlo Nordio che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere.IlmobUn centinaio diaderenti alloproclamato per oggi, sono saliti sulla scalinata del palazzoCorte di, in piazza Cavour a Roma, e hanno mostrato laapplicando una coccarda tricolore sulla toga. La protesta a MilanoCirca 80del tribunale di Milano stanno protestando sulle scalinate del Palazzo di Giustizia di corso di Porta Vittoria esponendo copie dellee indossando la toga. È una delle iniziative per lo ‘deiin’ lanciato dall’Associazione Nazionale